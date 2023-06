Flavia Franzoni Prodi, l’abbraccio di Bologna: domani i funerali a San Giovanni in Monte, li celebrerà Zuppi

Bologna, 15 giugno 2023 – “Grazie, Flavia, per la tua umanità, per la tua cultura, per la tua infinita generosità". Se una sintesi è possibile, queste parole di Don Luigi Ciotti sono perfette. Flavia Franzoni era scomparsa da meno di un giorno e ieri il suo ritratto sembrava disegnato da un’unica mano delicata, tanti erano i ricordi tutti concordi, se n’è andata una donna di grande intelligenza e di spiccata sensibilità. La morte della professoressa, avvenuta improvvisamente due giorni fa a causa di un malore, mentre percorreva il cammino tra Perugia e Assisi, ha suscitato un forte sentimento di raccoglimento in tutta la città. Che non ancora riesce a capacitarsi di quanto accaduto, come l’ex ministro e amico Arturo Parisi ("Mi capirete, non ci riesco", aveva detto due giorni fa al Carlino ), che era con lei in quel momento. Un ricordo condiviso prevalentemente slegato dal ruolo di suo marito Romano Prodi, distrutto dal dolore. Tutti hanno ricordato quel carattere così unico di Flavia Franzoni. Perché era lei.

Il cardiochirurgo che operò Flavia Prodi: inspiegabile, tutti i controlli andavano bene

Flavia Franzoni, morta martedì a 76 anni, con il marito Romano Prodi. Un mazzo di fiori appoggiato al portone sotto casa Prodi, in via Gerusalemme

Sarà quindi una giornata molto particolare quella di domani, quando Bologna le darà il suo ultimo saluto. Il funerale di Flavia Franzoni si terrà alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, la parrocchia di famiglia a due passi dall’abitazione dei Prodi in via Gerusalemme. Prima delle esequie, sempre in parrocchia, ci sarà una camera ardente. La salma è rientrata subito a Bologna, ieri Prodi in via Gerusalemme ha ricevuto una valanga di affetto. Con lui c’era tutta la sua famiglia allargata, i figli, i nipoti, i nipoti dei fratelli. L’onda per Flavia è arrivata tramite decine e decine di telefonate, lettere, bigliettini, uno anche da parte dell’osteria ‘L’infedele’ che si trova proprio sotto casa. E poi mazzi di fiori, tanti, depositati sotto il portone da gente comune e recapitati a casa. Diverse anche le visite a casa, da parte di vecchi compagni di partito (da Parisi a Santagata), amici, altri parenti. Non c’era il sindaco Matteo Lepore, che era impegnato a Bruxelles per appuntamenti pregressi e che sarà presente alle esequie di domani – celebrate dal cardinale Matteo Zuppi –. Come Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, che ieri non ha potuto raggiungere via Gerusalemme e che dovrebbe riuscirci oggi. Al funerale è previsto un grande afflusso di persone, il Comune è al lavoro per mettere giù qualche accorgimento di viabilità, mentre l’Alma Mater ha proclamato il suo lutto con i canali online.

Ieri si sono aggiunti anche tanti altri ricordi accorati, come quello dell’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. "Flavia era una persona sicura, solida e rasserenante per chiunque dovesse avere l’idea che il mestiere di economista è un mestiere di servizio sociale" e "dava una lettura dell’economia al servizio della comunità". La Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna, lo Spi-Cgil di Bologna e l’Archivio Pedrelli l’hanno invece ricordata come "una protagonista della stagione che a Bologna ha costruito il welfare dei diritti". Commosso anche il ricordo del cantautore Samuele Bersani. "Se c’è una figura che mi ha sempre colpito è stata Flavia Franzoni – ha scritto su Facebook –. Non solo per il suo stile semplice, delicato, quasi anacronistico di mostrarsi, ma anche per lo sguardo buono e le maniere gentili che la signora aveva sempre. A forza di incrociarci sotto ai portici, con le relative buste della spesa, ci si salutava da un po’ con un cenno degli occhi e un sorriso. Per timidezza non mi sono mai presentato. La notizia della sua improvvisa scomparsa mi lascia un vero dispiacere, buon viaggio Flavia!". Ha rilasciato solo una breve dichiarazione infine Francesco Conconi, noto medico sportivo che era assieme ai coniugi Prodi al momento della tragedia ed è stato il primo a prestare soccorso alla professoressa. "Con Flavia e Romano una lunghissima amicizia che continuerà nel tempo. Sono dispiaciutissimo".