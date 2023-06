Romano Prodi, la moglie Flavia e l’ultimo sorriso sul sentiero per Assisi

Bologna, 16 giugno 2023 – Flavia Franzoni è morta tra le braccia di suo marito. Romano Prodi ha raccontato gli ultimi istanti di vita della moglie, colta da un malore in Umbria mentre, con alcuni amici, stavano passeggiando tra Gubbio e Assisi. Era un momento di giovialità, eppure all’improvviso la moglie del prof si è sentita male. Non è stato possibile intervenire o fare nulla. Flavia dopo gli ultimi sorrisi, è morta tra le braccia dell’uomo che la conosceva da più di 50 anni.

Confidenze toccanti fatte a qualcuno degli amici che hanno continuato a mostrare vicinanza al prof in un momento così drammatico e complesso della sua vita. Un momento che non solo lui, ma nessuno si aspettava: per questo tutta Bologna si è stretta attorno a lui per accompagnarlo nel suo dolore. E ora l’ex premier, dopo l’ultimo saluto – tenutosi oggi a Bologna nell’affollata chiesa di San Giovanni in Monte – alla sua compagna di vita, può solo vivere di ricordi.

“Flavia mi ha sorriso per l'ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi, dopo due giorni di pura felicità, con la compagnia dei nostri cari amici”, ha raccontato commosso Prodi al termine del funerale. “Sono stati 54 anni sempre insieme, in tanti momenti di gioia e anche nel dolore, nella salute e nella malattia e come dice la preghiera, in tutti i giorni della nostra vita”, e ha aggiunto “ai 54 anni vorrei aggiungere anche i due anni di corteggiamento, anche un pò di più. Mai mi sono pentito di aver tanto insistito”.

"Abbiamo condiviso tutto, ho chiesto a lei sempre consiglio. Mi è stata vicino instancabilmente nell’impegno politico. Flavia è stata il pilastro della famiglia, ha riempito la nostra casa. Per 54 anni abbiamo vissuto insieme cielo e terra, anche terra”.

In questi giorni “mi sono chiesto se dal Paradiso si possa vedere piazza Santo Stefano – ha poi concluso – e penso proprio di sì”. Piazza Santo Stefano è la piazza di Bologna accanto a via Gerusalemme, casa dell'ex premier.

Ora il timore del professore, così come di tutti coloro che perdono una persona cara con cui hanno attraversato la vita, è la solitudine, così come traspare dalle confidenze.

Perché Flavia per Romano è stato un punto fermo sempre, così come detto lui. Ed è questo rapporto che anche il cardinale Matteo Zuppi ha voluto celebrare durante l’omelia: “Stando insieme tanti anni si entra in simbiosi, si assomigliano perfino le calligrafie, stare insieme è garanzia di armonia nella diversità. L'amore è concreto, prende tutto il corpo ma anche tutta l'anima. È un legame abbondantemente d'oro che ha legato Flavia a Romano, dove si confonde la metà dell'uno alla metà dell'altro. Dove lo sguardo li univa tanto da sembrare che non ci fosse, ma c'era”.

"Flavia preferiva la sobria vicinanza a vita vera, partendo dai più fragili, legando a loro anche nella sua ricerca accademica che non era chiusa nei corridoi", ha raccontato anche Zuppi. Anche per questo, molto probabilmente la scelta della Chiesa di San Giovanni in Monte: "Mi scuso se tanti non sono potuti essere con noi qui – ha infatti detto Prodi –. Ma Flavia avrebbe voluto avere tutti qui, solo nella sua parrocchia. Le autorità civili ci hanno offerto alternative più spaziose ma Flavia avrebbe voluto venire solo qui, dove è sempre stata con me, Giorgio e Antonio, e gli amatissimi nipoti".