Flavia Franzoni Prodi, oggi i funerali a Bologna: ci sono gli ex premier

Bologna, 16 giugno 2023 – Una cerimonia semplice, celebrata in maniera né ostentata, né sfarzosa, nello stile della famiglia Prodi-Franzoni. Sarà così il funerale con cui stamattina Romano Prodi, i figli Giorgio e Antonio, i nipoti e i familiari tutti daranno l’ultimo saluto a Flavia Franzoni, la moglie del professore deceduta martedì mentre percorreva il cammino tra Perugia e Assisi.

Le esequie si terranno a Bologna nella chiesa di San Giovanni in Monte (alle 11.30) e saranno celebrate dal cardinale e presidente della Cei, Matteo Zuppi. Ieri lo stesso Zuppi ha fatto visita a Prodi, in via Gerusalemme. "Flavia era una donna di fede, non a caso facciamo il suo funerale in parrocchia, un luogo dove hanno camminato insieme a tanti in questi anni – ha spiegato Zuppi –, una donna di grande sensibilità sociale che univa una spiritualità e un’attenzione ai più deboli, e anche tanta intelligenza sociale, ricerca, educazione, formazione".

Romano Prodi ieri davanti a casa: tanti gli hanno manifestato affetto in queste ore. Nella foto piccola, l'amata moglie Flavia Franzoni

Ieri tantissime personalità e semplici cittadini hanno raggiunto via Gerusalemme. Dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, fino a Graziano Delrio e Arturo Parisi. Poi gli amici Riccardo Levi, Massimo Ponzellini. "Grazie, siete molto affettuosi", ha detto Romano Prodi ai giornalisti. La confidenza fatta al barbiere di fiducia. "Il professore mi ha raccontato il dramma di vedere la moglie andare via tra le sue braccia – dice Francesco Scigliano –. Ora teme la solitudine".

La famiglia ieri si è occupata anche degli aspetti organizzativi dei funerali, con la scelta delle preghiere, dei brani da leggere, dei canti, delle foto. Il Comune di Bologna rafforzerà il presidio della Polizia Locale attorno alla chiesa, prevista la partecipazione, tra gli altri, di Mario Draghi, Mario Monti, Enrico Letta, Don Ciotti. Per il governo la ministra Anna Maria Bernini e il viceministro Galeazzo Bignami.

Infine, per chi volesse ricordare Flavia Franzoni con una donazione, la famiglia ha indicato tre associazioni alle quali lei era molto legata: il Cuamm di Padova, la Casa di Santa Chiara di Bologna e il gruppo Abele. La salma dopo il funerale verrà trasportata per la sepoltura a Reggio Emilia.