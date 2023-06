Flavia Franzoni, Elly Schlein e Graziano Delrio a casa Prodi per le condoglianze

Bologna, 15 giugno 2023 – Mentre domani mattina, alle 11.30, si terranno i funerali di Flavia Franzoni, oggi la segretaria del Pd, Elly Schlein, è arrivata a casa della famiglia Prodi, in via Gerusalemme a Bologna, per fare le condoglianze al professor Romano Prodi.

La segretaria del Pd è arrivata in auto, accompagnata da una scorta, ha suonato al campanello, annunciandosi, ed è salita. Dopo la visita, è uscita visibilmente commossa. Ha preferito non parlare con i giornalisti che la attendevano e si è allontanata in auto.

Schlein non è la sola, tra le tante persone in visita c’è anche il deputato Pd ed ex ministro Graziano Delrio.

Già ieri Prodi ha ricevuto molto affetto, in primo luogo perché con lui c’era tutta la sua famiglia allargata, i figli, i nipoti, i nipoti dei fratelli. Ma anche perché sono arrivate decine e decine di telefonate, oltre a lettere, bigliettini e mazzi di fiori, depositati sotto il portone o recapitati a casa.

Flavia Franzoni è deceduta improvvisamente a causa di un malore, martedì 13, mentre percorreva il cammino tra Perugia e Assisi. La notizia inaspettata è stata accolta con sgomento da parte di tutta la città, che ha risposto che un grande sentimento di raccoglimento.

L’ultimo saluto si terrà a San Giovanni in Monte, preceduto da una camera ardente in parrocchia. A celebrare le esequie, inoltre, sarà il cardinale Matteo Zuppi.