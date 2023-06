La morte di Flavia Franzoni Prodi, il figlio Giorgio: “Era dolce e severa, educava con il dialogo”

Bologna, 17 giugno 2023 – Giorgio Prodi, sul sagrato della chiesa di San Giovanni in Monte ("la parrocchia della nostra famiglia"), nel cuore di Bologna, trova tante mani da stringere e abbracci commossi. Il figlio maggiore di Romano Prodi e Flavia Franzoni – 52 anni , docente di Economia industriale e applicata – è appena uscito dalla chiesa gremita dove l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi ha celebrato il funerale di sua madre, scomparsa all’improvviso martedì in Umbria, a 76 anni, durante un cammino francescano insieme al marito.

I funerali di Flavia Franzoni: Romano Prodi a destra con il figlio Giorgio prodi al centro e la nipote Chiara

"Tutto questo affetto è commovente. D’altra parte, mamma ha sempre fatto davvero vita di quartiere", commenta Giorgio, guardando la lunga fila, composta e paziente, di gente venuta per dare l’ultimo saluto a Flavia e stringersi attorno a Romano, per farlo sentire meno solo.

Che madre è stata, per lei e suo fratello Antonio?

"Una mamma che ci ha educati con il dialogo. Non ricordo di averla mai sentita alzare la voce, urlare. Almeno mai contro di noi".

Un dialogo condotto con dolcezza e severità, ricorda vostro padre.

"È stato proprio così. E, alla fine, finivi sempre per fare quello che voleva lei. Riusciva a portarti dalla sua parte".

Che cosa vi mancherà di più, fra le tante cose?

"Senz’altro la sua capacità di riequilibrare le cose. Di cercare sempre di rammendare ogni rottura. Con un paziente lavoro all’uncinetto, come ha ricordato il cardinale. Un altro dono che ci lascia è la sua capacità di unire, e non di dividere. E di cercare di valorizzare sempre le persone che ci stanno accanto".

Era una donna mite e allo stesso tempo non disposta ad annacquare i principi in cui credeva.

"La mamma ci ha insegnato a essere saldi nei principi, ma aperti verso gli altri. Era una donna con principi forti, che però cercava di capire le posizioni di chi aveva di fronte. Aveva una grande capacità di ascolto, che non vuole dire, sia chiaro, adeguarsi".

Suo padre ha detto: Flavia era il pilastro della famiglia. Avevano un rapporto speciale.

"Da più di cinquant’anni condividevano tutto. Non credo, per dire, che ci sia un solo articolo scritto da papà di cui non avesse discusso con lei".