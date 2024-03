Morti nell’incendio di via Bertocchi, il ricordo di Bologna Fc e Virtus Bologna

Bologna, 16 marzo 2024 – Anche la Bologna sportiva piange le vittime dell’incendio di via Bertocchi. Prima dei rispettivi match, il Bologna e la Virtus hanno ricordato la mamma e i tre bimbi morti tra le fiamme.

Stefania Nistor, 32 anni non è riuscita a salvare i figli, due gemelli di 2 anni – Mattia Stefano e Giulia Maria Panaite – e la sorella maggiore di 6, Giorgia Alejandra Panaite. Una tragedia che ha spezzato una famiglia definita bellissima dai vicini di casa, ancora sconvolti dal fatto.

Virtus e Bologna ricordano le vittime dell'incendio di via Bertocchi (foto da Instagram)

Il ricordo del Bologna

Il capitano Lorenzo De Silvestri, accompagnato da Riccardo Orsolini, ha portato dei fiori sotto il settore ospite rossoblù, tra le lacrime e gli applausi dei presenti. In curva, poi, durante la partita è apparso lo striscione: “Bologna piange i tre angeli e la mamma salita in cielo”.

Anche il tecnico rossoblù Thiago Motta ha voluto rivolgere un pensiero alle vittime e al padre George: “Parliamo tanto di calcio e a volte dimentichiamo le cose più importanti della vita. Siamo vicini al papà e, in generale, alla famiglia delle vittime dell’incidente di oggi. Siamo al suo fianco con tutto il nostro supporto".

Il ricordo della Virtus

Anche pochi istanti prima dell’inizio della gara di Eurolega, Virtus e Real Madrid hanno osservato un minuto di silenzio al centro del campo per ricordare le vittime, in una commossa Segafredo Arena. “Un pensiero alle vittime del grave incendio di via Bertocchi a Bologna”, recita il post del club bianconero su Instagram, unito alla foto dei giocatori di entrambe le squadre raccolti al centro del campo.