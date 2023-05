Morto Michele Sica a 26 anni, il ritratto sui social del campione di pattinaggio di Bologna: “Cuore immenso”

Bologna, 8 maggio 2023 – È straziante la notizia della morte di Michele Sica, campione di pattinaggio artistico di Sala Bolognese, morto a soli 26 anni, dopo il volo dal balcone nella sua abitazione. Il pattinatore, campione mondiale juniores e argento europeo senior, era anche un insegnante della Polisportiva Masi, che ha dato l'annuncio della sua prematura scomparsa.

Ma sono tanti, tantissimi i messaggi arrivati in queste ore su Instagram e Facebook. La Federazione italiana di sport rotellistici lo ha ricordato con una bellissima foto sui suoi pattini e un semplice “Ciao Michele”. Ma tanti tantissimi i messaggi che si sono uniti a questo. “Animo nobile, sempre un sorriso ed una parola buona per tutti. Grazie Michele per tutto quello che hai fatto per le nostre ragazze. Ci mancherai”, scrive una famiglia che ha avuto proprio come allenatore della figlia Michele Sica.

Amici, parenti, atleti e conoscenti tutti si sono stretti in un forte abbraccio simbolico, con frasi, foto e video ricordo pubblicati sui social di Michele. "Abbiamo perso un grande atleta. Ci sarà sicuramente una pista più bella in paradiso dove lì potrai continuare a coltivare la tua passione", è scritto in uno dei tanti messaggi. "Un essere gentile, premuroso, con un cuore immenso", in un altro.

Il mondo del pattinaggio è in lutto. "Siamo scioccati, è il maestro di mia figlia, un dolore enorme. Era un ragazzo pieno di gioia e voglia di fare", scrive una mamma.

La pagina Facebook della Polisportiva Masi pattinaggio dedica un post al campione e allenatore: "Non ci sono parole", sotto alla comunicazione della Polisportiva Masi, che conta 98 commenti e 147 condivisioni. Le reazioni dei suoi allievi e delle sue allieve, più piccini e adolescenti, sono cariche di emozione e di dolore. "Lui era e sarà il sole, sempre e ovunque", scrive un giovane pattinatore su Instagram. "Ciao Michy", si limita a scrivere un'altra allieva postando una sua foto. E per rendere omaggio a Michele, tutte le sue atlete si sono riunite a San Luca, come fa sapere il profilo Instagram della Polisportiva.