Nasce la task force per attrarre nuovi turisti

Un gruppo di lavoro per coordinare le attività di promozione e sviluppo turistico di San Giovanni in Persiceto. È stato creato dall’amministrazione comunale dopo la redazione del Piano di marketing territoriale. "Per tradurre le linee guida contenute nel Piano di marketing territoriale in azioni concrete e coordinare le attività – spiega Maura Pagnoni, assessore comunale al Turismo –, è stato formato un gruppo di lavoro che si incontra periodicamente, a cui partecipano tecnici e amministratori comunali, rappresentanti delle tre Pro loco sul territorio e delle associazioni di categoria. Abbiamo costituito questo tavolo di lavoro per costruire una rete di relazioni che aiuti a rafforzare il nostro legame con gli operatori del settore e i cittadini".

A parere di Pagnoni, solamente in questo modo è possibile valorizzare appieno il patrimonio culturale e ambientale, promuovere imprese e talenti locali e rendere Persiceto più attrattiva per i turisti. "Il gruppo di lavoro – continua l’assessore – ci consente di unire le forze e stimola una visione condivisa, che è fondamentale per una promozione efficace e sostenibile". Lo scorso anno il Comune ha redatto, in collaborazione con Confcommercio Ascom, un Piano di marketing territoriale per definire le azioni strategiche per valorizzare Persiceto come destinazione turistica. Allo stesso tempo, negli ultimi anni, l’amministrazione comunale si è impegnata per sviluppare il settore turistico, come investimento per il benessere e lo sviluppo socioeconomico della propria comunità. L’istituzione dello Iat della pianura bolognese (Ufficio di informazione e accoglienza turistica), che si trova vicino alla stazione ferroviaria e che opera all’interno del Territorio turistico Bologna-Modena, ha portato a far nascere esperienze di visita ed eventi orientati al turismo, ma anche a momenti formativi per migliorare la ricettività del territorio. E sul tema, va ricordato che da alcuni mesi e stato inoltre pubblicato il sito web visitpersiceto.it. Il sito in questione offre una panoramica sulle opportunità di visita ma che serve anche da collettore per i tanti eventi e iniziative organizzati da vari soggetti in campo. Per rimanere aggiornati sugli appuntamenti in programma e anche possibile iscriversi alla newsletter settimanale di Visitpersiceto, cliccando sull’apposito link in fondo all’home page del sito".

p. l. t.