Nido Arcobaleno aperto a luglio. Iscrizioni sul sito del Comune

Il Comune di Sala segnala ai genitori di bimbi piccoli che il servizio di nido d’infanzia, dell’asilo nido comunale ‘Arcobaleno’ sarà aperto anche per tutto il mese di luglio. Il servizio accoglie esclusivamente i bambini i cui genitori ne abbiano necessità per motivi di lavoro, fatte salve particolari situazioni di bambini seguiti dai servizi sociosanitari territoriali o di altre situazioni documentate e valutate dall’ufficio competente. Il servizio potrà essere richiesto anche per singole settimane. L’iscrizione dovrà essere effettuata online, previa registrazione Spid, dal 1° al 15 maggio, tramite la sezione ‘servizi online’ del sito del Comune. Per richiedere ulteriori informazioni, è possibile contattare telefonicamente l’ufficio scuola (051 6822534 Sofia Naldi) e lo sportello di pedagogia (051 6822542 Elisa Mortara).