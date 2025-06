Non vuole lasciare l’appartamento. Aggredisce trans e poliziotti

Dopo aver passato la serata a bere in compagnia di due amiche trans nel loro appartamento in via Celio a Borgo Panigale, al momento di andarsene il ventinovenne marocchino ha iniziato a dare in escandescenze, arrivando a staccare un pezzo di armadio, con cui ha colpito una delle due amiche, ferendola a una gamba. La vittima, a quel punto, preoccupata di cosa potesse accadere, ha chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti del santa Viola, l’uomo si trovava in camera da letto e fingeva di dormire: quando gli agenti lo hanno svegliato e gli hanno chiesto cosa fosse accaduto lui, dopo aver ripreso a bere, ha spaccato la bottiglia e ha aggredito i poliziotti, ferendone uno al braccio. A quel punto sul posto sono arrivati anche i rinforzi: il ventinovenne, che intanto sbraitava insulti contro gli agenti, durante il trasporto in Questura ha anche scalciato l’auto di servizio. Alla fine, è stato arrestato per lesioni e resistenza.