Nozze d’oro e di diamante: "Il segreto dell’amore?. L’attrazione. E parlarsi"

Avere tanta pazienza e comunicare sempre: eccoli i due elementi essenziali per fare durare la coppia. Ieri mattina, nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, il sindaco Matteo Lepore ha consegnato le pergamene alle coppie più longeve della città. Sulle 144 coppie invitate, 38 erano presenti, tra cui 13 per le loro nozze di diamante (60 anni di matrimonio) e 25 per le loro nozze d’oro. Gli assenti riceveranno il documento per posta. Nell’occasione, tanti sorrisi, felicitazioni e orgoglio. Roberta – che assieme al marito Paolo celebra i 50 anni della loro unione – spiega il suo punto di vista sulla longevità: "Prima di tutto, c’è bisogno di attrazione. Poi una grandissima empatia e una capacità di aprirsi e di parlare. Perché è faticoso il matrimonio, le opinioni e i punti di vista possono essere diversi", continua la signora che ha incontrato il marito negli anni Settanta, quando tutti e due studiavano all’Archiginnasio. "Casualmente mi sono seduto allo stesso tavolo – si ricorda Paolo –, e lei mi ha chiesto una matita. Poi ci siamo resi conto che dovevamo prendere lo stesso autobus, e così le ho proposto di prendere un bicchiere". "Mi è piaciuto subito", sorride Roberta.

Un fila davanti, Mario e Paola celebrano i 60 anni della loro unione. "Ci siamo conosciuti passeggiando sulla piazza principale di Crevalcore", raccontano tutti e due, gli occhi brillanti come due adolescenti innamorati. Secondo loro, "il più importante è la sincerità, la pazienza e il mettersi nei panni dell’altro".

Tra le persone presenti nel pubblico, Giulia e Martina sono venute a vedere i loro nonni ricevere la pergamene. "Non è scontato che una coppia rimanga tanto tempo insieme. Per le nuove generazioni pensare di restare così tanto assieme a una persona sembra impossibile", ammettono le due ragazze emozionate. Un’ammirazione condivisa dal sindaco, che nel suo discorso, ha detto che tutte le coppie invitate "rappresentano esempi incredibili per i loro figli e nipoti in una società sempre più individualista".

Lepore ne ha approfittato per collegare la cerimonia alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordando che "gli uomini devono dare l’esempio e lottare contro tutti i tipi di violenze fatte alle donne".

Arthur Duquesne