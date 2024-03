Un lido al parco Nord: a Bologna arriva il ‘mare’

Bologna, 12 marzo 2024 – Se il nuovo progetto urbanistico che trasformerà nei prossimi anni parco Nord, Fiera e via Stalingrado aveva lo scopo di sorprendere, in parte forse ce l’ha fatta.

Mentre via Stalingrado si trasformerà in un grande boulevard alberato in stile europeo, e la superficie di parco Nord raddoppierà passando da 25 a 50 ettari, sarà realizzato anche un vero e proprio lido. Si tratta di 14mila metri quadrati di nuove aree balneabili sull'acqua e di 500 metri per un nuovo waterfront urbano, cioè una passerella su cui poter passeggiare o fermarsi per guardare il lago. Si potrà fare nuoto e surf: verranno costruite infatti una piscina olimpionica e una vasca da surf. Ci saranno poi i giochi d'acqua e persino un palco nella parte finale di un molo galleggiante.

Una vera e propria rivoluzione urbanistica, insomma, quella che il Comune di Bologna ha deciso per l'intero quadrante nord della città, ribattezzato Distretto Tek, legato allo sviluppo del Tecnopolo e della Fiera. Una maxi-operazione, che oltre alla riqualificazione del Parco Nord, vedrà anche rinnovata l’Arena Joe Strummer da 25 mila posti e l’inserimento di una zona sportiva, con campi e anche una zona per l’arrampicata.

L'Arena J.Strummer riqualificata

I tempi di realizzazione

Il Comune di Bologna, insieme a Regione, Alma Mater, Cineca e Ministero, ha deciso di dare a tutta l'area di via Stalingrado, che comprende la Fiera e il Tecnopolo, col supercomputer Leonardo e il Centro meteo europeo, una nuova veste con oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, in parte anche grazie al Pnrr. Bologna è così pronta a trasformare un intero distretto della città per farne la sua Silicon Valley.

Vicino al Parco Nord sorgerà poi il nuovo progetto di Energy Park creato da Hera, un impianto agrivoltaico con pannelli fotovoltaici sopraelevati rispetto al suolo. I tempi, anche a causa del Pnrr, sono stretti: molte realizzazioni sorgeranno nell'arco di tre anni. "Ma è un progetto per i prossimi 20 anni", ha sottolineato il sindaco Matteo Lepore ieri durante la presentazione.

Per il lido dunque, affidato a fondi comunali, non ci sono ancora date certe: si ipotizza che almeno una decina d’anni, o chissà magari un primo traguardo sarà il 2030.

Il piano di riqualificazione e la progressiva trasformazione di via Stalingrado – di cui è stato presentato un primo studio di prefattibilità realizzato per il Comune di Bologna da ARUP – ha l’obiettivo tra le altre cose di ridurre del 40% le emissioni prodotte dalla mobilità, di 10 gradi la temperatura del suolo nel periodo estivo e realizzare più di 6.000 mq di nuovi spazi verdi e permeabili.

Il rendering del nuovo parco

La mappa di come sarà il nuovo parco Nord a Bologna

1. Arena J.Strummer riqualificata 2. Padiglioni e attività lungo il waterfront 3. Zona sportiva (campi sportivi, BMX, arrampicata) 4. Bosco della Musica 5. Lago 6. Piscina olimpionica 7. Vasca surf 8. Molo con chioschi temporanei 9. Buffer verde denso 10. Loop dello Sport 11. Orti urbani 12. Waterfront attivo 13. Parco della Fiera 14. Nuova fermata bus con piazzale 15. Sottopasso riqualificato 16. Ciclabile lungo Savena 17. Spettacoli viaggianti