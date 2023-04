Case a Bologna, occupata una palazzina in via Raimondi: ecco il “condominio sociale”

Bologna, 19 aprile 2023 – Continua la nuova ondata di occupazioni a Bologna: dopo lo spazio sociale "Vivaia" che ha preso casa in via della Certosa e l'incursione "anti Passante" in via Agucchi, si aggiunge oggi un'occupazione in zona Bolognina: un "condominio sociale", lo definiscono gli attivisti di Plat annunciando la novità via social. A essere occupata è una palazzina di via Raimondi 41, in cui sono entrati gli attivisti di Plat, costola per l’emergenza abitativa di Crash.

Un “condominio sociale”, ribattezzato “Radical housing project”.

La nuova occupazione a Bologna in via Raimondi

Dentro il palazzo, da questa mattina, ci sarebbero già un centinaio di persone. Scrivono in un post su Facebook gli antagonisti: “Da tanti decenni ormai il tema della casa e dell’abitare è agito dai molti movimenti sociali in tutto il mondo. In Italia, le politiche economiche degli anni Ottanta hanno costruito un paese in cui la proprietà è il perno che regola il mercato, e la speculazione il motore che ne definisce i ritmi. Queste scelte hanno costruito ciclicamente ampie fasce di inclusione differenziale alla dignità abitativa, o anche forme di esclusione talvolta radicale dalla possibilità di avere un tetto sopra la testa".

E ancora: “L’attuale governo Meloni non solo non ha nessun piano casa, ma si sta muovendo con una serie di tagli a pioggia che attaccano in modo esplicito la possibilità per tantissime persone di costruire una vita dignitosa e bella rendendo inaccessibile economicamente o togliendo da sotto i piedi un elemento decisivo come quello della casa. Oltre all’attacco al reddito di cittadinanza, anche questo attacco non frontale ma sostanziale al diritto all’abitare si inscrive all’interno di un inasprimento delle possibilità di vita e di una politica che tutela e fa dominare gli interessi dei ricchi, speculatori, palazzinari e grandi capitali, contro il resto della popolazione. Crediamo che il rilancio di percorsi di lotta sul terreno del diritto all’abitare sia l’unica strada per iniziare a invertire i rapporti di forza e cambiare di segno la situazione. Questa nuova soluzione abitativa che iniziamo a mettere in pratica si muove in questo contesto e vuole essere solo un primo passaggio tra tanti per costruire una grande lotta sociale sull’abitare. La nuova soluzione abitativa che inizia con questo Radical Housing Project in via Raimondi n. 41 si ispira a queste storie ma vuole costruire percorsi nuovi, radicati nel presente e rivolti al futuro di Bologna. Siamo una cooperativa di abitanti che intende sperimentare modelli abitativi alternativi che reclamano il diritto alla città”.