Oggi al Grand Tour Italia. Festa per salutare l’estate

Grand Tour Italia celebra la fine dell’estate con musica, balli e laboratori e invita tutte le famiglie oggi. L’evento, pensato per grandi e piccoli, prevede giochi, musica dal vivo, quattro piste da ballo, karaoke, baby dance, laboratori creativi e un picnic con degustazioni delle 20 regioni italiane. Oggi, dunque, dalle 11 fino alle 23, sarà una giornata all’insegna del divertimento e del buon cibo, perfetta per chiudere l’estate, gratuita. Ma non finisce qui: già pronto il cartellone degli spettacoli (gratuiti) della compagnia del Fantateatro che ci terranno, sempre a Grand Tour Italia, da domani al 15 dicembre alle 17 a domeniche alterne. Si comincia con ’Il topo di campagna e il topo di città; domenica 29 ’L’orco puzza’; domenica 6 ottobre ’Favole in valigia’; domenica 13 ’I tre porcellini’; domenica 20 ’Il gatto con gli stivali’; domenica 3 novembre ’La regina carciofona’; domenica 17 ’A scuola di magia; domenica 1 dicembre ’Tato Lupo’; si chiude domenica 15 con ’La cicala e la formica’.