Bologna, 4 settembre 2019 - E' stato fermato a Ventimiglia il marocchino di 31 anni accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Atika Gharib i cui resti sono stati trovati carbonizzati nel casolare di Castello d'Argile. A trovare l'uomo, che evidentemente stava cercando di arrivare in Francia e di lì - forse - in Marocco, lo è stata la Polfer. I carabinieri, che si erano gIà messi sulle sue tracce dopo il macabro rinvenimento in provincia di Bologna, stanno raggiungendo la località ligure.

A far scattare l'allarme era stata la sorella della vittima. "Non trovo più mia sorella", ha raccontato ai militari. Poi il ritrovamento di quesi resti nel casolare (video) sulla via Provinciale di Castello d’Argile, al civico 21.

L’incendio (foto) era scoppiato nella notte tra domenica e lunedì. Il primo sospetto era che si trattasse di una scintilla dovuta all’allaccio abusivo della corrente ai pali dell’illuminazione pubblica, ma con il passare delle ore questa certezza ha iniziato a vacillare. Perché scavando tra le macerie è emersa un’altra verità. Orribile.

Prima un odore strano sotto le ultime braci tiepide, poi quello che resta di una spalla, il resto del corpo sepolto sotto il tetto collassato. Sono le 17 e i vigili del fuoco assieme ai carabinieri scavano tra le macerie del casolare (video) per tirare fuori il cadavere completamente carbonizzato di una donna. Il sospetto è che quei brandelli di corpo appartenessero ad Atika Gharib, marocchina di 32 anni residente a Ferrara.

E così era. Scomparsa da almeno due giorni da casa. In questa terribile storia mancava solo un tassello: l'ex compagno di Atika con precedenti per spaccio e maltrattamenti in famiglia. Il sospetto è che fosse scappato, probabilmente verso la Francia dove ha dei parenti. Ora la sua fuga è terminata.