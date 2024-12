Ora legale sì o no: conferenza di Daniele Palmizi a Castèlanadèl 2024

Domani sera alle 20,30 in via Matteotti 79 si terrà la conferenza ‘Ora legale sì, ora legale no. Storia e significato di una scelta da fare’. Nella stessa sala che ospita la mostra ’Il Tempo nell’Arte’, si svolgerà la seconda delle tre conferenze di Daniele Palmizi sul tema del tempo, che caratterizza l’edizione 2024 di Castèlanadèl. L'ingresso è libero.

Nella conferenza successiva, in programma lunedì 16, Palmizi presenterà il suo libro ‘L’affresco dell’orologio di Innocenzo Francucci nel monastero di San Michele in Bosco a Bologna. Decorazione o rappresentazione?’.

Nella stessa sala che ospita le conferenze si può visitare la mostra ’Il tempo nell’arte’ che espone le opere degli artisti dell’Associazione per le arti Francesco Francia e, per la prima volta, gli orologi storici della Torre del Cassero e del Palazzo Ex Pretura di Castel San Pietro Terme.