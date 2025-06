Orfanotrofi e progetti solidali. Il cuore degli ’Amici di Giò’

’Gli amici di Gio’: un’associazione in cammino. Una grandissima adesione per la raccolta fondi tenutasi il 29 maggio al Country club di Villanova di Castenaso, per presentare i nuovi progetti. "Da sempre impegnati in Senegal – racconta la presidente Claudia Mazzone –, abbiamo presentato una grossa novità: il riconoscimento del ministero dell’Educazione senegalese per il nostro orfanotrofio, che si traduce in un aiuto economico da parte del governo e di un percorso per i 33 ragazzi che devono completare gli studi per trovare lavoro nel loro Paese, ma soprattutto in un progetto privato che diventa pubblico, un risultato incredibile". La Mazzone, poi, aggiunge: "Per contro, in Italia, sul territorio emiliano stiamo rafforzano gli aiuti. Sono tre i progetti locali: il rinnovo di aiuto con la logopedia per il nostro Samuele, affetto da autismo; una collaborazione economica a ’Gli incontri di Sant’Antonino’, sportelli di ascolto in città per il trasporto in auto per indigenti per recarsi alle visite mediche, o anche per un supporto famigliare. E con piacere siamo riusciti a concretizzare la richiesta di Viola. Viola è una ragazza fantastica di 19 anni, affetta da malattia autoimmune Pans/Pandas, che causa sintomi sia motori e cognitivi. Dal 2021 non scrive e non legge più ed è sulla sedia a rotelle. Il suo desiderio è avere tempo per stare con degli educatori, recuperare e imparare tante cose. Per ora siamo riusciti a fornire dieci ore settimanali per i prossimi dieci mesi, ma speriamo di poter fare di più". Tante, dunque, le iniziative che quest’associazione organizza non solo a livello locale, come per Samuele e Viola, ma anche a livello mondiale: costante l’impegno in Senegal, impegno destinato a crescere grazie all’importante riconoscimento avuto dal ministero dell’Educazione durante l’ultima visita sul territorio, a maggio.

z. p.