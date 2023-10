Osteopata accusato di violenza sessuale su pazienti anche minori arrestato a Bologna

Bologna, 5 ottobre 2023 – E’ stato rintracciato e arrestato a Bologna l’osteopata di 44 anni con studio a Brescia, accusato di violenza sessuale anche su minori.

L’indagine, coordinata dalla procura di Brescia, è iniziata nel luglio scorso quando la madre di un giovane paziente ha raccolto le confidenze del figlio: durante i trattamenti manipolativi osteopatici avvenuti nello studio in provincia di Brescia, il ragazzo ha denunciato infatti di aver subìto veri e propri abusi sessuali.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma di Rovato (Brescia), abusando quindi della professione svolta e della minorata difesa dei pazienti, l'uomo, in almeno quattro circostanze avrebbe commesso abusi sessuali. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia, dopo aver considerato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza messi in luce durante le indagini, ha disposto quindi la custodia cautelare in carcere dell'indagato che è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri a Bologna.

L’autorità Giudiziaria sta tuttora raccogliendo ulteriori elementi onde accertare altri episodi simili.