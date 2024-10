Parata a Varignana. La più bella del reame è la Ferrari 275 GTB

La Ferrari 275 GTB del 1966 telaio 08795 è stata eletta la ’Best of Show’ del Concorso d’Eleganza Varignana 1705, tenutosi a Palazzo di Varignana, l’elegante e prestigiosa struttura nata dalla rigenerazione di una villa del ‘700. Una giuria selezionata di esperti internazionali ha valutato 35 auto principalmente prodotte prima del 1973, accuratamente scelte per design, provenienza ed eccellenza ingegneristica in sei classi di competizione. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, mantiene l’ambizione di riunire alcune delle più prestigiose collezioni di auto d’epoca per decretare la vettura che congiunge l’essere la più iconica con il fatto di essere stata conservata in maniera perfetta. La Ferrari 275 GTB, appartenente a Giuseppe Matildi, ha ottenuto le migliori valutazioni della giuria. Altre auto che hanno fatto la storia hanno trionfato nelle rispettive categorie.

Tra queste vanno citate la Bugatti Type 35A del 1925, che ha dominato nella classe prebellica, l’Alfa Romeo 2500 SS Villa D’Este del 1950, vincitrice tra le italiane fuori dal coro, e la Porsche 904 del 1964, che ha conquistato il titolo nella categoria dedicata alle eccellenze tedesche.