’Per questo mi chiamo Giovanni’. Falcone, eroe dei nostri giorni

Conoscevamo già Luigi Garlando per i suoi libri sul calcio, ma un giorno la nostra maestra d’italiano ha portato in classe un volume sulla vita di un grande magistrato: Giovanni Falcone, nato a Palermo il 18 maggio 1939 e scomparso il 23 maggio 1992. Attendevamo con impazienza la lettura quotidiana della maestra per poter aggiungere un altro tassello alla storia, fino al tragico epilogo della morte di Falcone con la moglie e gli agenti della sua scorta.

Tutti i fatti raccontati sono avvenuti prima della nostra nascita, ma li abbiamo vissuti con intensità e partecipazione. Ci sono parti forti che ci hanno toccato il cuore. La prefazione del libro curata dalla sorella Maria Falcone invita tutti a leggere questo libro per capire quanto sono pericolose le prepotenze e che cosa ha fatto suo fratello per contrastarle. Anche noi lo consigliamo. Pensiamo che i bambini a partire dalla nostra età debbano conoscere la grandezza di questo eroe dei nostri giorni.

Fabio, Lorenzo, Michelle, Giacomo, Adam, Talha, Alexandra