In piazza Maggiore a Bologna spunta una scatola con combinazione: che cos’è

Bologna, 5 settembre 2024 – Spunta una scatola con combinazione su un fittone in piazza Maggiore, nella zona di fronte all'ingresso di via Pescherie Vecchie. La chiave è saldamente fissata al fittone, e viene tipicamente utilizzata per i 'self check-in' dei Bnb.

Qualcuno si ferma anche a fare delle foto a quelle scatole che vengono applicate per consegnare le chiavi di un appartamento privato senza essere sul posto fisicamente. Di norma, come detto, vengono affisse a ingressi privati come case, ville o appartamenti adibiti all'affitto breve in città e lì sono ben incollate.

Il caso questa volta è diverso perché la chiave è saldata su un arredo pubblico. Resta, dunque, da verificare il motivo per cui è stata fissata in quel punto collettivo del centro.