‘Piazzapulita’ XX Settembre a Bologna, il progetto di Ascom: “Così la riqualifichiamo”

Bologna, 7 novembre 2024 – Piazzapulita. È questo il nome del progetto con cui Confcommercio-Ascom si presenta al bando per la riqualificazione di piazza XX settembre, scaduto ieri alle 12. Ad annunciarlo è Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio-Ascom.

Direttore Tonelli, perché ‘Piazzapulita’?

“Le regole d’ingaggio di questo intervento devono essere chiare: allontanare dall’area gli spacciatori e i loro clienti, creando le condizioni per il rilancio della sicurezza e del commercio della zona”.

Cosa prevede il piano?

“L’obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza di tutti. Riteniamo che sia nostro dovere intervenire in una situazione critica al fianco di Comune, Prefettura e tutte le forze dell’ordine. Insieme al presidente di Confcommercio-Ascom, Enrico Postacchini, ci mettiamo così a disposizione”. Non siete soli in questa avventura, corretto?

“Vorremmo realizzare altre iniziative nello spazio adiacente al Cassero di porta Galliera, in collaborazione con numerose realtà e associazioni del territorio. Grazie al coordinamento di Emil Banca, saranno sviluppati vari progetti curati dalle associazioni legate a questo istituto di credito sul territorio”.

Nello specifico, quali attività sono in cantiere?

“In collaborazione con il Kindergarten si è pensato di presentare una nuova proposta artistica per animare piazza XX Settembre, offrendo al pubblico una serie di eventi di musica, concerti dal vivo, performance di artisti locali e implementando misure specifiche per la gestione dei pericoli e della sicurezza, fornendo un supporto operativo per garantire la tranquillità di tutti partecipanti e dei residenti. Con associazioni come ‘Stay Serena’ e ‘Comunicamente’, organizzeremo poi serate artistico-culturali per aumentare la qualità dell’offerta, e anche un Food Truck non a basso costo, che punti a una clientela di qualità”.

Non solo.

“Prevediamo di realizzare altre collaborazioni con realtà del territorio per dar vita ad attività commerciali ed esposizione di fiori e piante, dedicate alla valorizzazione del verde urbano e alla sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di coinvolgere giovani e cittadini in attività all’aria aperta”.

Dunque, spazio anche allo sport?

“Con il Csi prevediamo di organizzare eventi sportivi che possano coinvolgere la cittadinanza. Il tema sarà quello dell’inclusività e dello sport per tutti, come mezzo di riqualificazione sociale dell’area”.

Sono previsti interventi di rinforzo dell’illuminazione e videosorveglianza?

“Abbiamo la disponibilità del gruppo Comet ad affiancarci nell’intervento di illuminazione, e della nostra Federazione delle Ferramenta per l’installazione della videosorveglianza che speriamo diventi permanente”.

La gestione dettata dal bando, però, scade a maggio.

“Proponiamo un metodo di lavoro che possa proseguire anche dopo la primavera e non solo su piazza XX Settembre. Vorremmo allargare l’investimento anche alle zone di Galleria 2 agosto, Montagnola, Autostazione, via Milazzo e via Gramsci. Un esempio può essere il progetto di riqualificazione dell’ex Inps”.