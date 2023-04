Previsioni meteo Bologna, weekend del primo maggio tra pioggia e ombrelli aperti

Bologna, 29 aprile 2023 – La pioggia rischia di mettere i bastoni tra le ruote alle belle idee nel weekend lungo del primo maggio. Cielo grigio e qualche rovescio già da oggi pomeriggio (sabato), fino a lunedì. Giù anche il termometro, con minime, sui rilievi anche ben al di sotto dei dieci gradi.

E’ l’effetto di alcune correnti d’aria fredda in arrivo dal Nord Europa. Aria di origine polare diretta nel bacino del Mediterraneo capace di generare una corrente ciclonica, oltre a una fase di intenso maltempo che ci accompagnerà in avvio del nuovo mese.

Le previsioni di sabato 29 aprile

L’esordio del weekend non è proprio dei migliori. Già dal sabato, il cielo del mattino è previsto piuttosto nuvoloso, in modo particolare sui rilievi. Peggioramento nel pomeriggio: previste precipitazioni fino due millimetri in collina e sui rilievi. E’ atteso poi un parziale miglioramento in serata.

Per quanto riguarda le temperature, il termometro resterà all’incirca sulle medie stagionali: 19 gradi di massima in pianura e 17 sui rilievi.

Le previsioni di domenica 30 aprile

La musica non cambia, per quanto riguarda il meteo, nemmeno la domenica. Nuvoloso la mattina su praticamente tutta la provincia, e pioggia al pomeriggio. Almeno cinque millimetri su collina e rilievi (secondo di dati Arpare). Gocce che, in serata interesseranno anche la pianura.

Temperature in leggero calo sulle minime, intorno agli 11 e 12 gradi sulle minime e 21 gradi sulle massime (in pianura)n e 15° sui rilievi.

Le previsioni di lunedì 1 maggio

Sarà un giorno di pioggia prolungata il primo maggio, almeno secondo i modelli Arpae. Nell’intera giornata, potrebbero cadere fino a 43 millimetri di pioggia in pianura e 37 sui rilievi. Perturbazione che si estenderà su tutto il territorio, a partire dalla mattina fino alla sera, con episodi più intensi nelle prime ore della giornata.