Primo soccorso meccanico bici, al via le lezioni di ’tecnica base’

Monzuno sempre più ciclabile, grazie al progetto CicloVado, ma anche sempre più ciclabile in sicurezza grazie ai nuovi corsi, che inizieranno a gennaio, organizzati alle Officine Bonetti di Vado, centro dedicato alla manutenzione delle biciclette e alla formazione, oltre che all’organizzazione di eventi e attività sportive, culturali e sociali, in collaborazione con l’Associazione Arcibaldo e l’Associazione GS Vado.

Si parte a inizio 2025, dunque, con gli incontri del Corso di primo soccorso meccanico bici: alcune giornate per imparare le tecniche base della meccanica per riuscire a risolvere tutti gli imprevisti che possono capitare durante una escursione. A margine degli incontri del corso ci saranno anche alcuni interventi della Pubblica Assistenza di Vado per alcune importanti nozioni di primo soccorso.

Appuntamento, dunque, alle Officine Bonetti il 9, 16, 23 e 30 gennaio dalle 20 alle 22. Il corso è a numero chiuso, ed è rivolto ai ragazzi (dai 12 anni) e agli adulti. Il tesseramento all’Asd Arcibaldo, del costo di 15 euro, è obbligatorio. Il prezzo del corso è di 20 euro, gratuito per ragazzi under 14.

Così Fabio Fiorini, consigliere comunale allo Sport: "Il primo evento nel suo genere per il nostro territorio, una nuova prospettiva per tutti i ragazzi con la passione per bicicletta, che li avvicina alla meccanica delle due ruote, così da trovare maggior sicurezza nelle diverse escursioni. Con questo primo corso si da il via alle attività promosse delle associazioni Arcibaldo e Gs Vado di "CicloVado - Fare Girare Ricordare". Un’iniziativa che ha come obiettivi principali la promozione della mobilità sostenibile, la valorizzazione del territorio e il rafforzamento del senso di comunità attraverso attività sportive, culturali e sociali. "Sono molto soddisfatto come delegato allo Sport, perché queste iniziative non solo arricchiscono il territorio sportivo locale, ma creano sinergie tra diverse realtà associative", conclude Fiorini.