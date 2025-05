Problemi risolti usando Cad, l’Archimede terzo al concorso. E inaugura il nuovo laboratorio

Ieri all’istituto Archimede di Persiceto (arrivato terzo in gara) si è tenuta la premiazione della gara Cad competition regionale, promossa dalla Città Metropolitana di Bologna. Una gara di abilità nella risoluzione di un problema geometrico attraverso il software di disegno automatico Cad. Per l’occasione sono intervenuti anche il sindaco Lorenzo Pellegatti e i rappresentanti del consiglio direttivo del collegio dei geometri e i geometri laureati di Bologna Vanni Salicini e Fabio Atti. La premiazione è stata l’occasione per inaugurare il nuovo laboratorio per la ‘Modellazione avanzata 3D e l’uso dell’Intelligenza artificiale’ nella progettazione, dedicato alla docente scomparsa Chiara Rivaroli. "Abbiamo inaugurato – ha detto il dirigente scolastico Vincenzo Tinaglia – uno spazio innovativo, destinato agli studenti del corso di ‘Costruzioni Ambiente e Territorio’. Si tratta di un laboratorio ibrido, in cui possono confluire le diverse discipline professionali".