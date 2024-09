Quarant’anni di stelle. Osservatorio in festa

Quarant’anni tra le stelle. È l’Osservatorio comunale astronomico di San Giovanni in Persiceto di vicolo Baciadonne che festeggia i quaranta anni di attività. E nell’occasione il Gapers (Gruppo astrofili persicetani) ha organizzato, in collaborazione col Comune, l’evento ‘Persiceto Città delle Stelle’. Si tratta di una ricca rassegna di iniziative che prenderà avvio domani per concludersi a dicembre. In programma incontri con studiosi ed esperti, come quello con Maura Tombelli, ’Da bambina curiosa a cacciatrice di asteroidi’, mostre e conferenze. Ma anche spettacoli come ’Dove nascondere un cadavere nel sistema solare’ del divulgatore scientifico Adrian Fartade.

Nei primi anni ‘80, grazie all’entusiasmo e alla passione del Gapers, prese avvio il progetto della costruzione di un Osservatorio che fu poi inaugurato il 23 settembre 1984. Successivamente venne proposta all’amministrazione comunale la realizzazione di un planetario, inaugurato nel 1997, che ancora oggi ospita al piano terra la grande sala con la cupola per le proiezioni della volta celeste. Mentre al primo piano è custodita una ricca collezione naturalistica con fossili e meteoriti e una notevole dotazione di strumenti per esperimenti scientifici e che ha dato vita al Museo del cielo e della terra.

"L’astronomia amatoriale a Persiceto – spiega Romano Serra, astrofisico presidente del Gasper e cofondatore dell’Osservatorio – ha una storia antica, che trae origine dalle attività di due storici personaggi locali: Santino Salardi e Lodovico Pasquali. Questi due appassionati ’astrofili’, a partire dai primi anni del Novecento, hanno fatto tante osservazioni astronomiche specialmente solari, a livello dilettantistico. Lodovico poi, in tempi più recenti, ha dato origine al nostro Gruppo, un’associazione culturale che si è andata sempre più strutturando nel tempo".

E aggiunge: "La presenza costante degli astrofili persicetani e la continuità di spirito e di intenti, hanno fatto sì che si arrivasse a realizzare un Osservatorio astronomico, un planetario e un museo di storia naturale con fossili, minerali e meteoriti. Elementi che sono stati il nucleo da cui si è sviluppato il Museo del cielo e della terra".

La rassegna di eventi prende avvio dunque domani alle 15 nel parco dell’area astronomica con un’attività di osservazione del Sole e la presentazione della rassegna ’Persiceto Città delle Stelle’ con brindisi inaugurale. p. l. t.