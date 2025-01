Quattro artisti interpretano il senso della natura come un ponte tra Oriente e Occidente

Taglio del nastro oggi per ’Natura Naturans’, mostra d’arte contemporanea che (nell’ambito di Art City) s’inaugura alle 18 alla Galleria L’Ariete (via Marsili, 7), in collaborazione con Zian Gallery China. A cura di Lucia Rossi e Ziyi Liu, la collettiva crea un dialogo tra due culture – italiana e cinese – grazie alle sensibilità di quattro artisti, di cui due connazionali (Francesco De Biasi e Andrea Mazzola) e altrettanti cinesi (Jingge Dong e Weixuan Guo).

Il titolo richiama il concetto della natura perpetua attività rigeneratrice, nonché forza che produce e rinnova incessantemente la realtà. Questo tema è il fulcro della ricerca di tutti i protagonisti della mostra, che riflettono sia a proposito delle trasformazioni cicliche della natura, sia sull’interazione tra uomo e ambiente.

De Biasi, giovane artista di Castelfranco Veneto, esplora il concetto della reiterazione attraverso il ciclo delle Repeatogram, una serie di tele in acrilico che giocano con la percezione visiva. Anche Mazzola propone dipinti che, però, spaziano tra caos e ordine, tra intimità e universalità, esplorando le dinamiche della natura contemporanea e costruendo narrazioni tra reale e surreale.

Invece, Dong – cinese di nascita, ma veneziano d’adozione – propone (nella foto un’opera) una fusione tra la pittura tradizionale guohua e le tecniche dei coloristi lagunari. Infine, Guo trae ispirazione dalla pittura a inchiostro cinese per creare opere permeate da una contemplazione quasi zen. Attraverso la rinuncia alle regole cercan la vera manifestazione della natura.

Manuela Valentini