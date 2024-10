Querciola, la ‘nuova’ Pro loco parte con la festa di Halloween

Prove di coraggio all’aperto e animatori che truccano i bambini. Questa l’iniziativa che il nuovo direttivo della pro loco di Querciola, frazione nel comune di Lizzano in Belvedere, propone ai bambini per il pomeriggio di Halloween.

Un party dove gli organizzatori saranno vestiti da zombi e cercheranno di far capire ai partecipanti il vero significato della frase "dolcetto o scherzetto" sottolineando come l’intenzione qualora non si riceva un dolciume non sia quella di combinare un malestro, ma di realizzare una caricatura simpatica di chi ha rifiutato il dono.

Uno spirito leggermente diverso rispetto a quello che si crede comunemente anche perché questa festa nasce da una tradizione irlandese legata all’organizzazione di un evento cristiano che si concludeva consumando il "dolce dell’anima". Nata circa 30 anni, la pro loco di Querciola ha rinnovato il suo direttivo con l’intento di tenere viva una realtà che in passato è stata molto frizzante, ma che nel 2023 ha vissuto un momento di pausa sperimentando sulla sua pelle come senza iniziative particolari il territorio tenda ad ingrigirsi. La festa di giovedì inizierà alle 17 e si protrarrà fino a notte fonda dando la possibilità ai genitori e ai bambini stessi di usufruire degli stand gastronomici per la cena. Anche il prossimo evento in programma nella frazione lizzanese avrà come protagonisti i bambini con l’arrivo di Babbo Natale per le vie del paese.