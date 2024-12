Raccolta differenziata: Bologna la città più virtuosa

Bologna, 19 dicembre 2024 – Bologna si conferma una delle migliori città per la gestione dei rifiuti urbani.

Infatti, dal rapporto dell’Ispra vediamo come i dati sulla raccolta differenziata nella città siano cresciuti esponenzialmente, passando dal 63,2% del 2022 al 72,9% del 2023.

Risultati quindi ottimi per la città delle Due Torri, che è la prima con popolazione che conta più di 200.000 abitanti a superare l’obiettivo fissato a livello nazionale del 65%.

Guardando a livello nazionale, quasi il 71% dei comuni ha raggiunto questa percentuale e, nell’ultimo anno, l’88,3% supera la soglia del 50%.

In Emilia Romagna oltre a Bologna, spiccano Reggio Emilia e Forlì-Cesena

A livello nazionale, le percentuali più alte si registrano in Veneto (77,7%) e in Emilia-Romagna (77,1%). Seguono Sardegna (76,3%), Trentino-Alto Adige, (75,3%), Lombardia (73,9%) e Friuli-Venezia Giulia (72,5%).

Tra le città più virtuose in Emilia Romagna, oltre a B ologna, spiccano Reggio Emilia (83,4%) e Forlì-Cesena (81,7%). A livello nazionale le migliori Treviso con l’89,1%, Mantova (87%), Belluno (85,8%) e Pordenone (85,4%).

Nel 2023, dopo il calo del precedente biennio, la produzione nazionale di rifiuti urbani si attesta a quasi 29,3 milioni di tonnellate con un incremento dello 0,7%. Nei 14 comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, la produzione tra il 2022 e il 2023 rimane sostanzialmente stabile.

“La certificazione, da parte dell'Ispra, dell'ottima percentuale di raccolta differenziata raggiunta da Bologna riconosce il grande lavoro messo in campo da inizio mandato ad oggi nel migliorare la gestione dei rifiuti e i servizi ambientali della nostra città” – commenta Simone Borsari, assessore alla manutenzione e pulizia della città e continua – “Voglio ringraziare i gestori del servizio, i tecnici e gli operatori che lavorano quotidianamente nella raccolta rifiuti e i tanti cittadini che collaborano con i loro comportamenti virtuosi. Quando ci siamo insediati nel 2021 eravamo 16 punti sotto il dato attuale, quindi in soli 3 anni, e grazie alle scelte compiute e alla collaborazione dei soggetti coi nvolti, abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Sappiamo che si può e si deve fare ancora meglio, e continueremo tutti a lavorare per questo, ma la strada è quella giusta e tutti siamo responsabili del rispetto della nostra città”.