Raid di notte nell’asilo parrocchiale. Distrutto il materiale per le recite

Effrazione e vandalismi all’interno della sala polivalente dell’asilo parrocchiale San Luigi di San Pietro in Casale nella notte tra sabato e domenica. Il responsabile, scappato poi all’arrivo dei cuochi della scuola, avrebbe distrutto una vetrata per far accesso ai locali dell’asilo, dormito su un materasso che sarebbe servito per le recite, mangiato e bevuto lasciando in giro di tutto e lasciato gli spazi sottosopra. Proprio qui, ieri, sarebbero iniziati i campi estivi dell’Estate Ragazzi.

Dura la polemica della minoranza dopo l’accaduto per voce del capogruppo di "RipartiAMO San Pietro", Mattia Polazzi: "Siamo di fronte all’ennesimo fatto gravissimo: una struttura dedicata ai bambini devastata durante la notte. Servono immediatamente più agenti di polizia locale e un piano di controlli capillari: il sindaco smetta di minimizzare". A fare eco a Polazzi arrivano due ulteriori voci da Fratelli d’Italia, la consigliera comunale Sara Mazzanti e il coordinatore comunale Diego Mazzanti: "Ormai siamo arrivati a un punto troppo preoccupante: la situazione è fuori controllo e a farne le spese sono i più piccoli. Dopo le scorrerie delle baby gang, ora viene preso di mira perfino l’asilo parrocchiale. È inaccettabile". Infine, il commento del segretario della Lega in Unione Reno Galliera, Alfredo Cionfoli: "Quanto accaduto all’asilo parrocchiale dimostra ancora una volta il degrado e la mancanza di sicurezza a San Pietro".

I rappresentanti di RipartiAMO San Pietro, FdI e Lega chiedono un intervento immediato: potenziamento della polizia locale, pattugliamenti congiunti con le forze dell’ordine e un tavolo urgente in prefettura per affrontare l’escalation di illegalità nel territorio. Così il primo cittadino Alessandro Poluzzi: "L’effrazione è un fatto grave, su cui esprimiamo piena solidarietà alla parrocchia e a chi gestisce il campo estivo. Le forze dell’ordine sono all’opera per individuare il responsabile. Dispiace constatare che per RipartiAMO San Pietro ogni episodio diventi solo un pretesto per alzare polveroni politici. San Pietro è un Comune vivo, dinamico, con problemi da affrontare, ma non il far west che qualcuno vuole descrivere. La sicurezza è un tema importantissimo, non si costruisce a colpi di slogan o allarmi gridati, ma col lavoro quotidiano, la prevenzione, gli investimenti nella coesione sociale, nella cultura, nello sport e nei luoghi di aggregazione".

Zoe Pederzini