Rapina con pistola in villa sui colli di Bologna: terrore davanti ai bambini

Rapinatori in villa, terrore sui colli

Bologna, 29 gennaio 2023 - Sono entrati nella loro villa, pistola e cacciavite in pugno (guantato) e passamontagna calato sul viso. Hanno approfittato del fatto che la donna di servizio fosse uscita un momento per andare a prendere un tavolino in giardino, i tre malviventi mascherati. Le sono piombati addosso e si sono infilati dentro dalla porta rimasta aperta, con la pistola spianata. È iniziata così la rapina di sabato pomeriggio in una villa di via di Casaglia, sui colli di San Mamolo, poco prima dell’ora di cena. Erano le 18.30 quando la banda, incurante del fatto che in casa ci fossero anche tre bambini (oltre a quattro adulti: i padroni di casa, marito e moglie, e due ospiti), ha fatto irruzione intimando ai presenti di indicare dove si trovasse la cassaforte. Che i rapinatori si sono poi fatta aprire, per svuotarla in tutta comodità. I tre non avevano alcun attrezzo da scasso, ma solo la pistola (non è chiaro se f inta o meno) e un cacciavite, probabilmente portato sempre con lo scopo di minacciare le vittime. Insomma, erano sicuri di non avere bisogno di altri strumenti, per riuscire a entrare in casa. Probabilmente da giorni studiavano le abitudini...