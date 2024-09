Rifiuti, arriva la Carta Smeraldo. E un cassonetto per vetro e lattine

In arrivo i kit per la nuova differenziata, nell’ambito dell’adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

Da settembre si potranno ritirare le nuove dotazioni e la Carta Smeraldo che servirà per aprire i nuovi cassonetti.

Dal mese di ottobre inizierà la collocazione progressiva sul territorio dei nuovi contenitori. Incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità: il primo appuntamento è martedì 3 settembre nel Teatro Comunale di Castiglione dei Pepoli.

Dal 15 novembre tutti i cassonetti per la raccolta indifferenziata saranno apribili solo mediante tessera Smeraldo. Il kit è composto da: Carta Smeraldo; pattumella insieme ai sacchi in mater-bi per l’organico; guida alla raccolta differenziata.

La gestione del servizio è stata assegnata a Hera, Brodolini e Consorzio EcoBi da parte di Atersir tramite gara ad evidenza pubblica. I contenitori saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. Oltre alla Carta Smeraldo saranno introdotte alcune novità, tra le quali il conferimento di imballaggi di alluminio o acciaio (lattine) che andranno con la plastica e non più con il vetro. Complessivamente sono interessate dal progetto circa 5.000 utenze.