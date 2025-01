Rinviati due sfratti, Plat in Comune

Due picchetti antisfratto, un presidio alla sede dei servizi sociali in Liber Paradisus e un botta e risposta con l’avvocata Cathy La Torre. La mattinata della Bolognina è stata ‘animata’ dagli attivisti di Plat, che hanno bloccato uno sfratto in via Di Vincenzo, poi rinviato al 20 marzo. Sul caso, Plat ha chiamato in causa, sbagliando, pure l’avvocata La Torre: "Speriamo non sia stata una ricca parcella a farti accettare la difesa di una società immobiliare per sfrattare donne e bambini", hanno detto. Tuttavia, La Torre non c’entra nulla con la vicenda: "Feci lo sfratto nel 2021 perché la donna potesse beneficiare del protocollo antisfratto – spiega –. Oggi si occupa di questo caso un altro collega e se si è arrivati di nuovo a questo probabilmente è perché c’erano gli estremi e perché la signora non si è mai presentata davanti al giudice. La battaglia di Plat può essere una casa per tutti, ma non una casa senza pagare per tutti".