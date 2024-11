Rissa in via del Lavoro. Accoltellato alla schiena

Una rissa tra più persone, conclusasi, ancora una volta, con ragazzo ferito da una coltellata. L’aggressione è avvenuta mercoledì sera intorno alle 19 in via del Lavoro: a chiamare la polizia, la titolare di un bar della strada, che ha riferito di un gruppo di persone in lite. Una discussione violenta, degenerata quando uno dei protagonisti ha tirato fuori un coltello e colpito alla schiena un altro dei presenti, poi identificato in un ragazzo tunisino di 25 anni.

La vittima, ferita in maniera lieve, è fuggita via da sola, in monopattino. All’arrivo delle Volanti in via del Lavoro, non c’era più nessuno: né gli aggressori, né l’aggredito. Che però, poco dopo i fatti, si è fatto vivo, dicendo di trovarsi in zona San Donato, dove è stato raggiunto dall’ambulanza. La polizia ha avviato le indagini per capire i motivi della violenta aggressione, avvenuta in una zona nota per la presenza di spacciatori. Sono stati acquisiti i video delle telecamere della strada, che adesso devono essere visionate per riuscire a identificare l’accoltellatore.

n. t.