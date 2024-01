Ritornano i ’Sassolini’ . Laboratori e giochi per i bimbi

Dopo le restrizioni della pandemia, tornano gli spettacoli e i laboratori per bambini della valle del Reno, gratuiti e aperti a tutti. Domenica, alle 17, si svolgerà il secondo evento di Sassolini, la rassegna organizzata da Sassiscritti (www.sassiscritti.org), onlus attiva nella promozione culturale. Lo spettacolo Esprimi un desiderio di Antonio Marangiolo si svolgerà presso la galleria Gomma Bicromata, in via Berzantina n. 12 a Castel di Casio, vicino alla stazione di Porretta Terme.

"Gli anni del covid hanno imposto molti cambiamenti - racconta Azzurra d’Agostino, anima dell’associazione - nel 2020 ci siamo trasferiti ’online’, arrivando a inviare per posta i kit di partecipazione. Questa è la prima edizione dal 2019 completamente libera. Sassolini rappresenta una proposta di educazione alla bellezza dedicata ai più giovani, in un territorio disperso. Insieme ad altre associazioni abbiamo partecipato a un bando, destinato al contrasto della fragilità. Il finanziamento, di circa 4mila euro, copre i compensi agli artisti e le spese per i locali. L’organizzazione è gratuita, grazie ai volontari.

D’Agostino non cela le difficoltà: "Trovare luoghi accessibili a costi contenuti non è banale. L’altro problema è il finanziamento: se manca, salta tutto. Sarebbe un peccato, la proposta è apprezzata dai bambini e dalle famiglie. L’appuntamento di domenica è già tutto esaurito, anche a causa delle limitate dimensioni degli spazi". La rassegna proseguirà, sempre alle ore 17 nei locali di Gomma Bicromata, il 18 febbraio con Gasp! Bang! Slam! laboratorio di fumetto e disegno a cura di Giacomo Moruzzi, fumettista originario di Riola di Vergato.

f. m.