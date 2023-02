Rocchetta Mattei, restyling a tappe serrate

Procede a tappe serrate il progetto legato al Pnrr Borghi e che riguarda tre aree inserite nel comune di Grizzana Morandi: la Rocchetta Mattei, il borgo medioevale de "La Scola" e la frazione di Campolo. Ieri durante i lavori della commissione dell’assemblea regionale Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità, l’assessore alla cultura e al paesaggio Maurizio Felicori, ha chiarito come saranno ripartiti i 20 milioni di euro che il bando metteva a disposizione. Nove milioni saranno destinati sul patrimonio architettonico culturale sia per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della casa del pittore Giorgio Morandi e della Rocchetta Mattei, sia per gli interventi del Palagio, il complesso di cui fa parte la stessa Rocchetta. Al termine dei lavori il castello ospiterà la scuola di alta formazione edile del restauro. Altri lavori per 5 milioni serviranno per la creazione di vari alloggi e di unità turistico ricettive, per la valorizzazione del patrimonio artistico artigianale degli scalpellini e per l’attivazione di percorsi formativi.

Ci si sposta poi a Campolo dove 700mila euro saranno destinati per trasformare la frazione in un borgo cooperativo con la creazione di spazi comuni rigenerati, la gestione di alloggi ad affitto calmierato e una bottega cooperativa di comunità. Circa 2 milioni di euro saranno destinati alle attività culturali e formative come le start up di alta formazione, la casa delle arti con summer school per la formazione dei tecnici, ed eventi come festival musicali e letterari. Un altro finanziamento di circa 2 milioni di euro andrà alla riqualificazione di spazi pubblici integrati al contesto paesaggistico. Tra gli interventi previsti la realizzazione di una rete di viabilità verde, la sistemazione del Percorso degli Sterpi, la creazione del "Percorso degli Scalpellini" e la riqualificazione energetica.

"L’applicazione di questo piano – spiega Felicori – ha coinciso con un cambiamento dei vertici della Fondazione Carisbo che è proprietaria della Rocchetta Mattei , uno dei maggiori punti di forza di questo progetto. Quindi, il Comune di Grizzana Morandi sta discutendo le nuove condizioni contrattuali che permetteranno all’amministrazione di gestire la Rocchetta e di farne il fattore attrattivo più importante e, quindi, trainante dello sviluppo di tutto quel lavoro. Un altro punto centrale di questo progetto è la riscoperta del mestiere degli scalpellini che fu fondamentale durante tutto il Medio Evo".

Nel 2022 la regione Emilia Romagna ricevette 31 proposte progettuali relative a questo bando, ma quella presentata dal comune di Grizzana Morandi risultò vincente sia per il coinvolgimento dei privati cittadini, in particolare degli abitanti de ‘La Scola" sia per il lavoro di squadra che l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ha fatto sostenendo compattamente questo progetto.

Massimo Selleri