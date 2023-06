Romano Prodi ricorda la moglie Flavia Franzoni oggi in Consiglio comunale a Bologna. Diretta dalle 13

Bologna, 26 giugno 2023 – Oggi alle 13, in apertura del Consiglio comunale di Bologna, Romano Prodi ricorderà la moglie Flavia Franzoni, scomparsa a 76 anni per un malore mentre percorreva la Perugia Assisi, il 13 giugno scorso.

Dopo i saluti della presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca, interverranno il sindaco Matteo Lepore e il professor Prodi. Soltanto pochi giorni fa, quando si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna, l’ex premier aveva sottolineato ancora una volta il forte legame tra lui e la moglie. “Sono stati 54 anni sempre insieme e in più due anni di corteggiamento, forse di più – aveva detto Prodi –. Mai mi sono pentito di aver insistito così tanto. Abbiamo condiviso tutto, ho chiesto a lei sempre consiglio. Mi è stata vicino instancabilmente nell’impegno politico. Flavia è stata il pilastro della famiglia, ha riempito la nostra casa. Per 54 anni abbiamo vissuto insieme cielo e terra, anche terra”.

Flavia Franzoni è stata una figura molto amata dall’intera città, e la sua morte improvvisa ha così segnato profondamente tutta la comunità: tanti, tantissimi i ricordi dei bolognesi – e non solo – che hanno ripercorso i ricordi più belli o commoventi legati a lei.

"Flavia era una donna di fede, una donna di grande sensibilità sociale che univa una spiritualità e un’attenzione ai più deboli, e anche tanta intelligenza sociale, ricerca, educazione, formazione" aveva inoltre ricordato il cardinale Matteo Maria Zuppi.