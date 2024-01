Ruggeri: "Nuova Porrettana tra le priorità"

Matteo Ruggeri è il candidato Pd per Casalecchio, il Comune più grande del nostro territorio che andrà al voto a giugno. Un risultato arrivato non senza polemiche, dopo un ricorso spedito alla commissione provinciale di garanzia dem dal suo competitor Saverio Vecchia. Bocciato il ricorso del contendente, la confusione sotto il cielo Pd si è ridimensionata. E Ruggeri, 42 anni, attuale assessore allo Sport, partecipazione e associazionismo, già responsabile organizzazione del Pd provinciale e segretario dem di Casalecchio, è pronto per iniziare la campagna elettorale. Con un sogno: "Trasformare Casalecchio in città dello sport, valorizzando, subito, la cittadella".

Qual è il suo programma per Casalecchio?

"Ho una lunga esperienza politica sul territorio che voglio mettere a frutto. Il mio obiettivo è coinvolgere la coalizione più ampia per portare avanti i temi cari ai casalecchiesi. In primis, la Nuova Porrettana, opera strategica, non solo per la viabilità del nostro Comune, ma per tutta la Vallata del Reno".

Che cosa significa per Casalecchio la Nuova Porrettana?

"Una svolta importante che ci permetterà di avere 30mila veicoli in meno al giorno in città e, soprattutto, di ricucire il territorio, togliendo passaggio a livello. Il governo sembra che manterrà l’impegno di completare il pezzo mancante dell’opera: il cantiere stradale dovrebbe essere inaugurato nel 2025, poi ci auguriamo di procedere con quello ferroviario".

Togliendo il passaggio a livello si riunirà via Marconi?

"Sì. E sopra il cosiddetto ’coperchio’ che copre, appunto, 800 metri di galleria, si potranno valorizzare giardini, spazi comuni, impianti sportivi...".

Altri obiettivi in cima all’agenda politica in caso di vittoria?

"Puntare su una nuova viabilità, con pedonalizzazioni nel weekend per dare respiro al commercio di vicinato. In più punteremo a raccordare le ciclabili principali che già collegano Bologna, Zola e Sasso".

Dopo Bologna, anche Casalecchio diventerà Città 30?

"Voglio chiarire: dal 2011 Casalecchio ha già delle zone 30 nelle strade considerate a rischio come quelle delle scuole. Non attueremo, quindi, altre misure anche perché Casalecchio è uno snodo nevralgico per via della Porrettana e della Bazzanese".

Altre priorità per il futuro?

"Il sociale, a partire dal co-housing per le persone sole; la ristrutturazione del nido Zebri con i fondi del Pnrr; il potenziamento del dopo scuola con campi estivi e invernali; interventi sulle politiche giovanili".

A proposito di giovani, che fare con le baby gang del Gran Reno?

"Intensificare i controlli delle forze dell’ordine e aumentare gli steward nel centro commerciale sono già passi avanti".

Veniamo agli scontri Pd: se l’aspettava il ricorso di Vecchia?

"Conosco Saverio da anni. Con lui e alcuni suoi sostenitori sono cresciuto. Ovviamente gli tendo la mano, non intendo escludere nessuno. Mi aspettavo che tra due persone che hanno avuto un percorso parallelo ci fosse una convergenza. Senza bisogno di ricorrere ai garanti...".

Non sarebbe stato meglio fare le primarie?

"Eravamo due esponenti del Pd... Il 70% dell’assemblea ha convenuto che non fosse il caso".

La ferita si rimarginerà? Vecchia ha detto che non farà una lista contro...

"Ho chiesto un incontro. Vedremo nei prossimi giorni".

Il caos di Casalecchio è stato letto come uno scontro tra correnti della maggioranza dem: lei con Andrea De Maria, Vecchia con Luca Rizzo Nervo...

"Credo – e lo dico senza ipocrisia – che ognuno di noi abbia fatto il suo percorso nel territorio. Visto il mio profilo, sono più il candidato di Casalecchio che di De Maria...".

La coalizione, però, parte in salita: Azione ballerà da sola.

"Mai dire mai. In questi giorni ho avuto dialoghi con partiti e liste... entro una decina di giorni convocherò il tavolo di coalizione. E credo sarà ampio. L’obiettivo è vincere. Al primo turno".

Rosalba Carbutti