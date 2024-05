RunMidNight, una corsa anche per la Garisenda

Un’iniziativa all’insegna dello sport e del buon cibo è quella della ’RunMidNight’ promossa dall’Asd ’Corri con noi’ ed in programma sabato. Sarà un’occasione per correre di notte lungo le vie della città per cinque chilometri, partendo da piazza Galvani allo scoccare della mezzanotte. Una somma del ricavato andrà devoluta alla ristrutturazione della Garisenda. "È un momento per prendersi cura delle persone e della città, godendo della bellezza che ci circonda" esordisce Roberta Li Calzi, assessora allo sport. Nelle sei edizioni precedenti la camminata sotto le stelle ha raccolto una somma di 24.500 euro che sono stati utilizzati per motivi altrettanto validi come il reasturo del Nettuno e una barella consegnata all’elisoccorso. Durante la conferenza stampa è Giuliano Cardace, presidente Asd ’Corri con noi’, a spiegare come sarà strutturata l’intera giornata: "Il villaggio aprirà alle 16 in piazza Galvani, qui fino alle 20.30 lo stand di Strategic Nutrition Center fornirà su richiesta consulenze nutrizionali specifiche. A seguire, dalle 18 alle 22, si svolgerà l’aperitivo preparato da Bottega Ranocchi 1972 con i prodotti della tradizione. Ci si preparerà alla corsa con il riscaldamento muscolare dalle 23 e non mancherà spazio per performance musicali".