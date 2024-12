San Giovanni, novità sul web. Cambia il sito del Comune

Il sito internet del Comune di San Giovanni in Persiceto si rinnova in base alle linee guida nazionali per l’accessibilità e l’usabilità previste nell’ambito del Pnrr. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’ente comunale quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento. In particolare, i contenuti del sito web vengono organizzati in queste sezioni standard: ‘Amministrazione’, dove si trovano informazioni sull’organizzazione del Comune e le attività svolte; ‘Servizi’, punto d’accesso per tutti i servizi comunali, digitali e non, con schede dettagliate; ‘Vivere il Comune’, che raccoglie gli eventi in programma e offre informazioni sui luoghi d’interesse e ‘Argomenti’, dove i contenuti vengono organizzati e categorizzati in base all’argomento che trattano. Entro la fine dell’anno il nuovo sito sarà online.