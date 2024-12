Santo Stefano maledetto sui binari: "Prigionieri per ore in treno"

GALLIERA (Bologna)Un Santo Stefano da incubo. Bloccati sul treno per ore in mezzo al nulla. E’ accaduto a decine di passeggeri di un convoglio Italo che ieri mattina si è fermato per un guasto poco dopo la stazione di Galliera, in provincia di Bologna, sulla linea Venezia-Bologna. Il blocco ha causato rallentamenti su tutta la tratta, con ritardi per gli altri treni che hanno superato anche le due ore. Insomma, tanti disagi per chi aveva programmato il rientro dalle vacanze natalizie o un viaggio in prossimità del Capodanno. E non è certo il primo episodio: lunedì, alla vigilia delle partenze per Natale, per un guasto alla linea elettrica tra Puglia e Molise causato dal maltempo, i treni a lunga percorrenza della tratta Lecce-Milano-Torino sono arrivati a destinazione anche oltre le tre ore rispetto all’orario previsto. Con annessi disagi e caos per i viaggiatori.

Ma torniamo al guasto di ieri sulla Venezia-Bologna: alle 10,30 un convoglio Italo che procedeva verso Bologna si è bloccato per un problema al materiale poco dopo la stazione di Galliera. Nel tratto tra Poggio Renatico, nel Ferrarese, e San Pietro in Casale, nel Bolognese, i treni sono perciò transitati a senso unico alternato sull’altro binario, con pesanti ripercussioni a cascata sul traffico. Un regionale, il primo dopo l’Italo danneggiato, è stato fatto tornare indietro fino alla stazione di Galliera e i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Gli altri treni, Regionali, intercity e alta velocità, hanno accumulato ritardi anche oltre le due ore. Alcuni regionali sono stati limitati o cancellati.

Sul convoglio rimasto fermo nella campagna gli animi si sono inevitabilmente scaldati, con qualche momento di tensione.

Nel frattempo, è stato organizzato un altro treno Italo che, verso le 13, si è affiancato al quello guasto e, da lì, i passeggeri sono stati fatti passare da un convoglio all’altro tramite una passerella. Durante l’operazione, la linea è stata bloccata in entrambi i sensi. Alla fine, verso le 15, il trasbordo è stato completato e la tratta è stata riaperta. La circolazione, però, è tornata regolare solo dalle 18.

"Per questo spiacevole inconveniente – fanno sapere da Italo – i viaggiatori riceveranno il rimborso del 100% del biglietto e in aggiunta gli verrà erogato un voucher per i prossimi viaggi".

Gilberto Dondi