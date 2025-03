Bologna, 12 marzo 2025 – ‘Cibersecurity e intelligenza artificiale’ sono state al centro del decimo congresso provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia), che si è concluso questa mattina all’Nh Hotel in piazza XX Settembre.

Sul tema, moderati dall’avvocato Paolo Rossi, si sono confrontati relatori di eccellenza nei propri ambiti professionali, di caratura nazionale ed internazionale: accademici come il professor Giovanni Ziccardi, ordinario di Filosofia del Diritto e Informatica giuridica all’università di Milano; la professoressa Giusella Finocchiaro, ordinaria di Diritto privato e di Diritto di internet all’UniBo; il dottor Luca Pierro, responsabile della Cybersecurity di Ferrari; l’avvocato Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano; il dirigente superiore della Polizia di Stato Ivano Gabrielli. Presenti anche il prefetto Enrico Ricci e il questore Antonio Sbordone, mentre è stato anche proiettato un video saluto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

L'evento ha registrato una corposa presenza di pubblico, stimolando l’interesse verso una materia quanto mai attuale e di interesse trasversale. Al termine dell’evento, è stata votata la nuova segreteria provinciale Sap, eletta all’unanimità dal consiglio provinciale, che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni, «assicurando il proprio impegno e dedizione – spiega Tonino Guiglielmi, rieletto segretario provinciale – a fianco dell’intera comunità della polizia di Bologna, tela dei diritti e delle necessità delle colleghe e dei colleghi impegnati nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Siamo orgogliosi di presentare la nuova squadra, che arriva a questa elezione dopo un percorso di grande impegno, culminato nel riconoscimento della collettività che ha reso il Sap, ancora una volta, la prima sigla della provincia con quasi 1100 associati su 2200 operatori di polizia in servizio».

I nuovi rappresentanti provinciali eletti sono: Tonino Guglielmi come segretario provinciale; Massimo Mandorino, Federico Beneduce, Giovanni Mascolo, Sandro Lenti, Costantino Favilla, Fabio Franceschi, Carlo Valentino, Giuseppe Renna e Domenico Imbellone come vice segretari provinciali.