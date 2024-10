Competenze sui fiumi: come funziona il bacino di Bologna

Bologna, 27 ottobre 2024 - Fiumi, torrenti e canali: chi è responsabile? Occorre fare una distinzione, chiara, per capire a chi sono in capo le attività di gestione e manutenzione. E in questo caso "ci viene in soccorso la toponomastica", chiarisce Andrea Bolognesi, direttore dei Canali di Bologna.

Le differenze appaiono proprio dal nome: "Quando siamo in presenza del termine ‘fiume’, ‘torrente’, ’rio’ e sinonimi, allora parliamo di corsi d’acqua naturali, la cui competenza spetta alla Regione – chiarisce Bolognesi –. Viceversa, quando si parla di ‘canali’, ‘condotti’, ‘canalette’, si tratta di un corso d’acqua artificiale e la competenza è dei vari consorzi".

L’unica eccezione in città, sempre secondo quanto spiegato da Bolognesi, è il Canale Navile: "È l’unica eccezione alla ‘regola delle toponimia’, perché di competenza della Regione: fino al 1860 circa era in carico al nostro consorzio (ecco perché il nome canale, ndr), ma con l’unità d’Italia tutti i corsi d’acqua con competenze di navigazione sono passati allo Stato".