Scienza sul palco con Barbascura X

Appuntamento al Duse, questa sera alle 21, con Barbascura X, chimico, divulgatore scientifico, stand-up comedian, scrittore, autore e presentatore televisivo, performer teatrale, scrittore di libri bestseller cantautore e youtuber. Originario di Taranto, è

considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web. La sua rubrica principale è Scienza Brutta, la celebre e irriverente serie di divulgazione scientifica sulla natura in salsa satirica. Nel 2020 è stato anche il vincitore del Premio nazionale di Divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, per il libro pubblicato da Edizioni Tlon Il genio non esiste (e a volte è un idiota).