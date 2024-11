Sciopero oggi 8 novembre a Bologna: ecco le corse garantite dei bus

Bologna, 8 novembre 2024 – Giornata nera per i trasporti locali e di conseguenza per il traffico oggi a Bologna con lo sciopero dei mezzi pubblici locali per chiedere il rinnovo del contratto scaduto nel dicembre 2023.

Con i bus fermi la paura per tutti è quella del traffico veicolare in tilt, almeno nelle arterie principali della città. Il Comune di Bologna ha sospeso le misure emergenziali antismog in concomitanza con lo sciopero che questa volta ha una novità e cioè quella della fascia garantita che farà circolare il 30% dei mezzi.

Sciopero dei trasporti locali oggi 8 novembre a Bologna

Ma quali sono i servizi garantiti a Bologna? Sia sotto le Due Torri che a Imola e Ferrara saranno effettuati i servizi minimi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano nella misura del 30%, dall’inizio del servizio fino alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, privilegiando prioritariamente i collegamenti con le stazioni ferroviarie e i servizi di particolare rilevanza sociale.

Il servizio Marconi Express sarà effettuato con una sola navetta nelle fasce orarie da inizio servizio alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30; per effetto dello sciopero, nella restante parte della giornata il servizio non sarà garantito.