Scritte anti-Israele in Regione

"Stop accordi con il sionismo" e "morte al sionismo": sono alcune delle scritte spray contro lo Stato di Israele apparse davanti all’ingresso della sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Scritte definite "gravissime" da Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione.

"Oltre all’imbrattamento con vernice di un luogo pubblico, patrimonio di tutti gli emiliano-romagnoli, ciò che più preoccupa è il contenuto delle scritte: messaggi violenti e minacce di morte, che non possono essere ignorati", afferma la meloniana. In un momento in cui "sarebbe fondamentale abbassare i toni – prosegue Evangelisti – è particolarmente grave che la sede della Regione venga deturpata con frasi intrise di odio. Non si tratta solo di un danno d’immagine, ma di un episodio violento che non deve trovare alcuno spazio né tolleranza".

Quindi, continua l’esponente di Fratelli d’Italia, "chiediamo alla Regione di intervenire tempestivamente per rimuovere le scritte e condannare con fermezza questi atti di violenza e gli autori". Non solo. Evangelisti chiede anche "che vengano visionate le registrazioni delle videocamere per identificare e denunciare i responsabili di questi gesti criminali".

Nei giorni scorsi il presidente regionale Michele de Pascale aveva deciso di interrompere i rapporti diplomatici con Isreale fino alla cessazione degli attacchi a Gaza. Scelta seguita anche dal sindaco Matteo Lepore.