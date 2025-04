Secchi e stracci in corsia: "Infiltrazioni d’acqua"

Secchi e stracci inuno dei corridoi del Padiglione 2 del Sant’Orsola per raccogliere l’acqua sul paviemnto. "Sono gravissime le immagini che giungono dal Sant’Orsola (padiglione numero 2 di via Albertoni): secchi e panni nei corridoi per raccogliere l’acqua che invade gli spazi. Pare che questa situazione duri da anni, senza che si sia fatto nulla per risolvere il problema– denuncia Marta Evangelisti, capogruppo in Regione di FdI–. È sconcertante che un luogo che dovrebbe essere pulito e idoneo all’accoglienza dei pazienti versi in questo stato di forte degrado e che il personale sanitario sia costretto a lavorare in simili condizioni. Il Sant’Orsola dovrebbe rappresentare una delle punte di diamante della sanità regionale: queste sono immagini deplorevoli". Evangelisti ha presentato una interrogazione in Regione per sapere dalla giunta De Pasclale "se non ritenga opportuno attivarsi con urgenza presso l’azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna".

Dal Policlinico fanno sapere che "gli interventi, attualmente in corso, si sono resi necessari a seguito di una perdita al piano terra della palazzina poliambulatorio del Padiglione 2. Le attività di manutenzione sono già partite. Per garantire la massima sicurezza, è stata tempestivamente predisposta una soluzione che eviti ulteriori infiltrazioni – dichiarano –. L’intervento completo dovrebbe terminare entro la prima metà di maggio. Le attività di manutenzione si stanno svolgendo in sicurezza, non hanno comportato nessuna riduzione di attività ambulatoriale all’interno degli spazi e non hanno coinvolto in nessun modo pazienti e/o operatori – precisano –. In generale il Padiglione 2, come tutti gli altri spazi del Policlinico, è oggetto di continuative attività di manutenzione per migliorare gli spazi, mantenerli in sicurezza e renderli confortevoli per i visitatori e i lavoratori".