Sei progetti edilizi, via la voto on line

Sei progetti al voto, a Zola. Sono quelli che fanno parte della quinta edizione del Bilancio partecipativo e che da oggi col titolo ’Spazio Comune 2025’ l’amministrazione sottopone al gradimento dei residenti over 14. Si vota sino al 6 luglio prossimo e lo si può fare on line, o col modulo cartaceo recandosi alle urne installate nel municipio (accoglienza e sportelli Urca), biblioteca, Palazola G. Venturi, centro sportivo Melotti, centro sportivo Filipetti, centro socioculturale Pertini, centro Falcone Riale, centro Ilaria Alpi, centro giovanile Torrazza, centro La Mandria, ludoteca La Ducentola e piscina Gessi. Per il bilancio partecipativo il Comune ha messo a disposizione 45mila euro per realizzare le idee e i progetti più votati.

Nicodemo Mele