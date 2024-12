"Serve un consulta per il commercio"

Non è tardata la polemica dell’opposizione di FdI sul Bilancio. "La nostra visione di città è differente - dice il consigliere Alessandro Sangiorgi-. Mancano, secondo noi, progetti a favore di chi ha un’impresa e vuole investire sul territorio. Carenza anche sulla cultura: non basta una Pro Loco che coordini, servono più eventi, non basta una fiera d’estate. Per lo sport riteniamo fondamentale dotarsi di un regolamento sull’utilizzo degli spazi sportivi, ad oggi assente, mentre per i giovani è fondamentale creare un luogo adatto a loro: basti pensare a un cinema o ad una ludoteca di cui, al momento, San Lazzaro è sguarnita. Per il suolo serve più dialogo con cittadini, soprattutto quelli residenti nelle zone con dissesto idrogeologico e una manutenzione del verde capillare. Infine, per il commercio, servirebbe una Consulta ad hoc che sappia come rendere attrattivo il commercio locale".

z.p.