Settimana Europea della Mobilità 2024 a Bologna: via Indipendenza sarà ristretta al traffico, ecco perché

Bologna, 12 settembre 2024 – Fermarsi a riflettere e ragionare insieme sul futuro di una mobilità sempre più sostenibile ed inclusiva. Questa è solo una delle molteplici opportunità proposte dalla Settimana Europea della Mobilità che si terrà in città, ma interesserà tutta l’area metropolitana, da lunedì 16 a domenica 22 settembre.

Promossa da Comune e Città metropolitana di Bologna, organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, con il contributo di partner come Tper, TrenitaliaTper, RideMovi e Bomob e il patrocinio degli Ordini degli architetti e degli ingegneri, la SEM 2024 si presenta come un'edizione profondamente rinnovata, per raggiungere due obiettivi.

Da un lato, rilanciare una visione unitaria di senso delle molteplici trasformazioni in atto nel campo della mobilità e dello spazio pubblico. Dall'altro, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle tante opzioni già disponibili per spostarsi in modo più sostenibile, economico e semplice e su quelle in arrivo grazie ai nuovi progetti, servizi e investimenti in corso.

Tema e programma

“Il tema scelto dall'Unione europea per l'edizione 2024 è "Shared Public Space", che evidenzia l'importanza di strade sicure e condivise e che noi abbiamo deciso di declinare in modo trasversale in quattro filoni tematici, uniti dal filo conduttore della strada come spazio aperto a tutte le tipologie di mobilità: la pedonalità, la ciclabilità, i trasporti pubblici e lo spazio sicuro condiviso. Da un lato ci sarà attenzione sui temi della sicurezza e della condivisione e dall’altro saremo in grado di approfondire i diversi modi di utilizzare gli spazzi pubblici” dice Valentina Orioli, Assessora alla Nuova Mobilità.

La manifestazione culminerà domenica 22 settembre nella Piazza della Mobilità, che quest'anno fa il suo esordio in piazza VIII Agosto e via Indipendenza. Qui le persone, lungo un percorso che si snoda nei quattro filoni tematici, potranno ricevere informazioni negli stand di istituzioni, aziende e associazioni su pedonalità, ciclabilità, trasporti pubblici e sicurezza stradale, esplorare mezzi innovativi, provare bici cargo, riparare, comprare e marchiare bici usate, partecipare ad attività di educazione stradale con circuiti in bici, a cura della Polizia Locale, e di go-kart a pedali, per simulare invece l'esperienza al volante da guidatori di auto, per i più piccoli.

Il pinch point in via Indipendenza

Sarà distribuito un nuovo opuscolo che raccoglie tutte le informazioni sui principali progetti e opportunità di mobilità sostenibile. Inoltre, nel tratto di via Indipendenza in corrispondenza di piazza VIII Agosto e via San Giuseppe, sarà possibile sperimentare, per la prima volta a Bologna, un "pinch point", un restringimento 'a clessidra' della carreggiata a senso unico alternato per far rallentare le auto, soluzione particolarmente diffusa all'estero per la moderazione della velocità e l'aumento della sicurezza stradale nelle strade residenziali a doppio senso di circolazione.

Bicipolitana Bike Day

Nel pomeriggio di domenica chiuderà la SEM 2024 il Bicipolitana Bike Day, una grande pedalata collettiva che attraverserà le vie della città, promuovendo l'uso della bicicletta come mezzo pratico e non inquinante, con partenza alle 16.30 da Piazza VIII Agosto, dove convergeranno i gruppi provenienti da cinque punti del territorio metropolitano. Dopo un percorso adatto a tutte le età, di 11,5 km, su strade chiuse al traffico, l'arrivo della biciclettata sarà in Piazza Lucio Dalla, dove sarà disponibile il servizio BiciQui di parcheggio gratuito e custodito, gestito da Piazza Grande e promosso dalla Città metropolitana.

Le attività

“Ci saranno più di 30 eventi che spaziano dalle pedalate alle camminate passando per vari incontri tematici in tutta la città metropolitana. Consiglio di non mancare al grande evento di chiusura di domenica 22, dalle 10 alle 18 in piazza VIII Agosto. Un evento che raccoglie e interpreta il senso di questa settimana europea della mobilità e che si rivolge a tutti, dai bambini agli adulti” spiega Simona Larghetti, consigliera delegata alla Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico integrato della Città metropolitana di Bologna. Tra gli appuntamenti di rilievo, martedì 17 settembre alle 20.45 a Pianoro, si terrà l'incontro pubblico "Il Servizio ferroviario metropolitano diventa passante", che ha l'obiettivo di presentare il nuovo servizio di collegamento ferroviario diretto, ascoltare i cittadini e favorire la condivisione delle prospettive future.

Il convegno pubblico "Dai piani all'azione. La mobilità e lo spazio pubblico di Bologna che cambia", in programma mercoledì 18 settembre dalle 9:00 in Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa, in cui amministratori locali, a partire dal Sindaco Matteo Lepore, Università, Ordini professionali di architetti e ingegneri, esperti tecnici, aziende di trasporto pubblico e sharing e rappresentanti delle associazioni discuteranno dello stato delle trasformazioni nella mobilità e nello spazio pubblico di Bologna e dell'area metropolitana. Questo convegno offrirà un'occasione unica per fare il punto sui progressi fatti e delineare le prospettive future di attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

Nella stessa giornata, il progetto "Bologna a scuola si muove sostenibile" vedrà protagonisti i Pedibus e i Bicibus che ripartiranno dopo la pausa estiva con l'accompagnamento speciale di attori e attrici teatrali, per rendere questa giornata un vero spettacolo che coinvolgerà bambine e bambini delle scuole primarie della città. L'iniziativa punta a ridurre l'uso delle auto nei pressi delle scuole, incentivando gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Altro appuntamento da segnare in agenda è il flash mob di rilevanza nazionale promosso dai Sindacati dei pensionati CGIL-Spi, CISL-Fnp e UIL-Uilp con il Centro Antartide nell'ambito della campagna "Siamo tutti pedoni. La Città 30 per la città delle relazioni", in programma lunedì 30 settembre alle 11:30 in Piazza Mickiewicz.

Questa iniziativa mira a sottolineare come la riduzione della velocità e la trasformazione degli spazi urbani siano elementi essenziali per garantire una mobilità e un'accessibilità pienamente inclusive per tutte le cittadine e i cittadini, indipendentemente dall'età. Il programma della settimana include inoltre numerose attività diffuse sul territorio che permetteranno alla cittadinanza di esplorare i vari aspetti della mobilità sostenibile. Tra questi, si segnalano martedì e giovedì pomeriggio le visite guidate all'Archivio Storico Comunale, che offriranno una prospettiva documentale e storica sulle trasformazioni della mobilità pubblica, ciclabile e pedonale a Bologna, e gli incontri serali organizzati in collaborazione con diversi Comuni metropolitani, che affronteranno temi legati alla ciclabilità, alla pedonalità e alla sicurezza stradale.